Marché d'hiver spécial Noël Place du Bourg Chaingy

Marché d'hiver spécial Noël Place du Bourg Chaingy, 10 décembre 2023, Chaingy.

Marché d'hiver spécial Noël
Dimanche 10 décembre, 07h30
Place du Bourg

La ville de Chaingy organise des marchés saisonniers pour rythmer l'année. En cette saison, venez profiter des animations de Noël sur le marché au coeur du village. Retrouvez vos producteurs locaux et trouvez vos idées de cadeau 100% locales!

2023-12-10T07:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

Chaingy

