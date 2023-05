La semaine musicale Place du Bourg, 22 juin 2023, Bassussarry.

Bassussarry,Pyrénées-Atlantiques

Place du Bourg, 18h : La section Biez bat propose toute la semaine des animations musicales. Repli en cas de pluie. Restauration sur place..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 . EUR.

Place du Bourg

Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Place du Bourg, 6pm: The Biez bat section proposes all week musical animations. Fallback in case of rain. Catering on the spot.

Place du Bourg, 18.00 h: la sección de murciélagos de Biez ofrece espectáculos musicales durante toda la semana. Reanudación en caso de lluvia. Catering in situ.

Place du Bourg, 18 Uhr: Die Sektion Biez bat bietet die ganze Woche über musikalische Unterhaltung. Ausweichmöglichkeit bei Regen. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque