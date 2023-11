Inauguration des festivités de Noël et des illuminations – Samedi 1er décembre Place du Boulodrome Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Inauguration des festivités de Noël et des illuminations – Samedi 1er décembre Place du Boulodrome Lespinasse, 1 décembre 2023, Lespinasse. Vendredi 1 décembre, 18h30 Place du Boulodrome AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE : 18h30 : Rendez-vous place du boulodrome

Animations avec structures gonflables, chocolat chaud (offert par le Bon Vieux Temps”)

19h00 : Lancement officiel des illuminations de Noël

Mise en lumière du boulodrome et de l’Espace Canal des 2 Mers.

Moment en musique avec “Les enguirlandés” (formation professionnelle composée d’une chanteuse et de 4 musiciens) 20h00 : Repas de Noël Aligot saucisse – Espace Canal des 2 Mers

Apéritif offert par l’Amicale Bouliste Lespinassoise – Buvette de l’A.B.L.

Repas Aligot-saucisse (repas sans porc proposé) + dessert (panna cotta)

Place du Boulodrome Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00

