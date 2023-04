Omelette Pascale de l’ABL – Dimanche 9 avril Place du Boulodrome Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Omelette Pascale de l’ABL – Dimanche 9 avril Place du Boulodrome, 9 avril 2023, Lespinasse. Omelette Pascale de l’ABL – Dimanche 9 avril Dimanche 9 avril, 12h00 Place du Boulodrome Renseignements Programme : Repas : salade composée (roquefort, noix, charcuterie), une grillade accompagnée de légumes, un assortiment de fromages et une omelette glacée.

Concours de pétanque en quatre parties, à la mêlée.

Apéritif et soupe au fromage.

Tarifs : 15€ pour les licenciés et les membres honoraires ; 20€ pour les non licenciés. Place du Boulodrome Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « abl31@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

