Mon manège éternel Place du Bouffay Nantes, 2 janvier 2024, Nantes.

2024-01-02

Horaire : 14:00 20:00

Gratuit : non 3,50 €

Quentin Faucompré propose une relecture audacieuse du traditionnel manège de la place du Bouffay. Métamorphosant le mini-grand huit en une chenille des neiges, il crée une œuvre captivante qui nous transporte dans un univers hivernal pas tout à fait comme les autres… « Mon Manège éternel » revêt des formes mutantes avec des bonhommes de neige à six têtes, un monstre du Loch Ness de neige, un chalet mystérieux ou une fusée-carotte. Toutes ces formes ubuesques et étranges ne sont pas sans évoquer l’abondance et un certain désir aveugle de surproduction et de surconsommation, nous rappelant l’emprise du consumérisme, surtout pendant cette période de fin d’année. Pour cette œuvre, Quentin Faucompré puise dans les codes esthétiques de la fête foraine. Tous concourent à amplifier cette ritournelle entêtante de la boucle et d’un éternel recommencement face à une croissance supposée infinie. À contrepied des stratégies de divertissement induites par les attractions foraines, Quentin Faucompré propose une aventure tragicomique à l’ère de la fonte des glaces, qui fera assurément tourner les têtes. Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000