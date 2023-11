Le Père Noël – Place du Bouffay Place du Bouffay Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

2023-12-07

Horaire :

Gratuit : oui

Des animations pour petits et grands. La boîte aux lettres du père Noëldu 14 novembre au 24 décembre 2023 Père Noël Couleur BouffaySamedi 9 décembre 2023, à partir de 17h – Rue du Vieil-HôpitalLes habitants du Bouffay et de tout Nantes attendent avec impatience le goûter et les chants de Noël, ainsi que la parade avec lampions du père Noël au cœur du Bouffay à 18h. Proposé par la Commune Libre du Bouffay. Dans le cadre du Voyage en hiver

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000