COMMÉMORATION DU 14 JUILLET Place du Bosquet Villefort, 14 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

La population est invitée à la Fête Nationale du 14 juillet 2023, à 11h30, pour un rassemblement devant le monument aux morts.

A cette occasion, une présentation des véhicules des sapeurs-pompiers aura lieu sur la place du Bosquet, suivi d’un défilé…..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place du Bosquet

Villefort 48800 Lozère Occitanie



The general public is invited to attend a gathering in front of the war memorial on July 14, 2023, at 11:30 am.

A presentation of the fire department’s vehicles will take place on the Place du Bosquet, followed by a parade….

Se invita al público en general a asistir a una concentración ante el monumento a los caídos el 14 de julio de 2023, a las 11.30 horas.

Para conmemorar la ocasión, tendrá lugar una exhibición de vehículos de bomberos en la Place du Bosquet, seguida de un desfile…..

Die Bevölkerung ist zum Nationalfeiertag am 14. Juli 2023 um 11:30 Uhr zu einer Versammlung vor dem Kriegsdenkmal eingeladen.

Bei dieser Gelegenheit findet auf dem Place du Bosquet eine Vorführung der Feuerwehrfahrzeuge statt, gefolgt von einer Parade….

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT Mont Lozère