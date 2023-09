Octobre rose au marché du Boiret Place du Boiret Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Octobre rose au marché du Boiret Place du Boiret Cornebarrieu, 15 octobre 2023, Cornebarrieu. Octobre rose au marché du Boiret Dimanche 15 octobre, 09h00 Place du Boiret Rendez-vous toute la matinée au marché place du Boiret, sur le stand dédié au dépistage du cancer du sein, en présence d’élus et de professionnels de santé de la commune pour s’informer sur le cancer du sein mais aussi sur le papillomavirus et le cancer du col de l’utérus. Place du Boiret place du boiret cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T13:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Place du Boiret Adresse place du boiret cornebarrieu Ville Cornebarrieu Departement Haute-Garonne Lieu Ville Place du Boiret Cornebarrieu latitude longitude 43.652337;1.324212

Place du Boiret Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/