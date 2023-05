Marché Gourmand Place du Bicentenaire, 2 juillet 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde.

Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne

Marché gourmand sur le parking de la salle des fêtes de Saint-Capraise-de-Lalinde, les plats proposés seront nombreux et variés!.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Place du Bicentenaire Salle des fêtes

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market on the parking lot of the village hall of Saint-Capraise-de-Lalinde, the dishes offered will be numerous and varied!

Mercado gastronómico en el aparcamiento del ayuntamiento de Saint-Capraise-de-Lalinde, con una gran variedad de platos

Auf dem Parkplatz des Festsaals in Saint-Capraise-de-Lalinde findet ein Gourmet-Markt statt, auf dem viele verschiedene Gerichte angeboten werden

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides