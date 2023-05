Bal Chaloupé Place du Bicentenaire, 3 juin 2023, Bègles.

Créé en 2016 à Bordeaux au sein du parti collectif c’est plus de 250 concerts avec une idée en tête : vous faire suavement onduler de la tête au pied. S’inspirant des musiques à plus de 25° : merengue, afro beat, biguine, cumbia, forro, ils proposent un son chaud, puissant teinté de saveurs électroniques.

Sur scène les rôles tournent, les genres se métamorphosent entre chansons débridées et explorations psychédéliques.

Place du Bicentenaire Pl. du Bicentenaire, 33130, Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert Fête de la Morue

