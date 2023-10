FESTIVAL DE LA SOUPE : CHANT POUR TOUS.TES Place du Beurre Florac Trois Rivières, 28 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Venez participer à une improvisation musicale collective !

Moment de convivialité, de jeu, de co-création, de plaisir et de présence, cet événement est ouvert à tous ! Soyez les bienvenu.e.s, quelle que soit votre expérience ou non-expérience dans l….

Come and take part in a collective musical improvisation!

A moment of conviviality, play, co-creation, pleasure and presence, this event is open to all! You’re welcome to join us, whatever your experience or lack of experience in the…

¡Venga y participe en una improvisación musical colectiva!

Es un momento amistoso, divertido, co-creativo, agradable y presente, ¡y está abierto a todo el mundo! Te invitamos a participar, sea cual sea tu experiencia musical o tu falta de ella.

Nehmen Sie an einer kollektiven musikalischen Improvisation teil!

Diese Veranstaltung ist ein Moment der Geselligkeit, des Spiels, der Ko-Kreation, des Vergnügens und der Präsenz und steht allen offen! Sie sind herzlich eingeladen, unabhängig von Ihrer Erfahrung oder Nicht-Erfahrung in der Musik…

