Dégustation d’huîtres Place du Belvédère Turenne Catégories d’Évènement: Corrèze

Turenne Dégustation d’huîtres Place du Belvédère Turenne, 17 décembre 2023, Turenne. Turenne,Corrèze Dégustation d’huîtres sur la Place du Belvédère..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Place du Belvédère

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Oyster tasting on the Place du Belvédère. Degustación de ostras en la Place du Belvédère. Austernverkostung auf dem Place du Belvédère. Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Turenne Autres Lieu Place du Belvédère Adresse Place du Belvédère Ville Turenne Departement Corrèze Lieu Ville Place du Belvédère Turenne

Place du Belvédère Turenne Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turenne/