Concert Jardinal Place du Belvédère – le Fort Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Bruissement des feuilles dans les arbres, douceur de la caresse du vent, polyphonie des oiseaux, Serge de Laubier compose et recompose au Méta-Instrument n°4 des paysages sonores imaginaires qui sont donnés à entendre par tout le corps grâce à un dispositif de transats vibrants et à une diffusion sonore multiphonique immersive.

Entre douceur et ravissement, le concert Jardinal cherche à saisir la beauté fragile et insaisissable de l’instant, ce moment magique où le temps s’arrête, où tout est possible.

6 sets de 20 minutes seront proposés toutes les demi-heures.

Tout public. Entrée libre.

En cas de pluie / intempéries, le concert se déroulera au Temps des Cerises.

https://www.youtube.com/watch?v=44mD4cjE1pI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Puce Muse