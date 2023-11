Balade contée et chantée : Mélodie des Noëls oubliés Place du Beffroi Obernai, 28 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Suivez le veilleur et redécouvrez Noël en contes et en chansons. Sur inscription sur www.tourisme-obernai.fr Rubrique Agenda -Tout l’Agenda – A voir / A faire.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 17:30:00. EUR.

Place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Follow the watchman and rediscover Christmas in story and song. To register, visit www.tourisme-obernai.fr Rubrique Agenda -Tout l’Agenda – A voir / A faire

Siga al vigilante y redescubra la Navidad con cuentos y canciones. Para inscribirse, visite la sección www.tourisme-obernai.fr Agenda – Toda la Agenda – Qué ver / Qué hacer

Folgen Sie dem Wachmann und entdecken Sie Weihnachten mit Märchen und Liedern neu. Mit Anmeldung auf www.tourisme-obernai.fr Rubrik Agenda -Die gesamte Agenda – Sehenswürdigkeiten / Aktivitäten

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme d’Obernai