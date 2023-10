Visite guidée – Les traditions de Noël Place du Beffroi Obernai, 26 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

A la découverte des personnages et des décors du Noël alsacien : visite guidée à travers la vieille ville.

Inscription en ligne : https://bit.ly/VG_Traditions_Noel.

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

Place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Discover the characters and decorations of Alsatian Christmas: guided tour through the old town.

Online registration: https://bit.ly/VG_Traditions_Noel

Descubra los personajes y adornos de la Navidad alsaciana: visita guiada por el casco antiguo.

Inscripción en línea: https://bit.ly/VG_Traditions_Noel

Auf der Entdeckung der Figuren und Dekorationen der elsässischen Weihnacht: Führung durch die Altstadt.

Online-Anmeldung: https://bit.ly/VG_Traditions_Noel

