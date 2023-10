Chasse aux trésors de Noël – Les étoiles gourmandes Place du Beffroi Obernai, 25 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Entre amis ou en famille, à l’aide de votre carnet jeu, découvrez de façon ludique et active l’histoire et l’architecture d’Obernai. D’autres chasses sont proposées dans les villages environnants !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 18:00:00. EUR.

Place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



With friends or family, use your game book to discover Obernai’s history and architecture in a fun and active way. Other treasure hunts are available in the surrounding villages!

Con amigos o en familia, utilice su libro de juegos para descubrir la historia y la arquitectura de Obernai de una forma divertida y activa. Hay otras búsquedas del tesoro en los pueblos de los alrededores

Ob mit Freunden oder der Familie, mit Hilfe Ihres Spielheftes können Sie auf spielerische und aktive Weise die Geschichte und Architektur von Obernai entdecken. Weitere Jagden werden in den umliegenden Dörfern angeboten!

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme d’Obernai