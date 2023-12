Exposition de jouets anciens Place du Beffroi Obernai, 24 novembre 2023, Obernai.

Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-24 10:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00

Avec l’exposition de jouets anciens, petites voitures, trains, avions, poupées anciennes…offrez-vous un voyage dans le temps, où les générations se rencontrent à travers le langage universel des jouets..

Jouets prêtés par la boutique Alsa Passions d’Obernai et des collectionneurs privés.

Tous les jours de 10h-12h et 14h-19h. Fermé le 25 décembre. Entrée libre et gratuite.

Place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



