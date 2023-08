Circuit gourmand à vélo – Choucroute et Houblon Place du Beffroi Obernai, 30 août 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Immersion au cœur du pays du chou pour une journée à vélo au départ d’Obernai. Découvrez les étapes de fabrication de la choucroute avec des dégustations. Sur inscription https://www.tourisme-obernai.fr/choucroute.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 16:00:00. EUR.

Place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the heart of cabbage country for a day’s cycling from Obernai. Discover the steps involved in making sauerkraut, with tastings. Registration required https://www.tourisme-obernai.fr/choucroute

Sumérjase en el corazón del país de la col durante una jornada en bicicleta desde Obernai. Descubra las diferentes etapas de la elaboración del chucrut y disfrute de una degustación. Inscripción obligatoria https://www.tourisme-obernai.fr/choucroute

Tauchen Sie bei einer ganztägigen Fahrradtour von Obernai aus in das Herz des Kohlanbaugebiets ein. Entdecken Sie die Herstellungsschritte des Sauerkrauts mit Verkostungen. Nach Anmeldung https://www.tourisme-obernai.fr/choucroute

