Exposition-vente Pinceaux d’Automne Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 21 octobre 2024, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-21

fin : 2024-10-31

Le concours « Pinceaux d’automne » est ouvert à tous, professionnels et amateurs. En 2023, les artistes étaient conviés à présenter un tableau sur le thème des « années folles » du temps d’Al Cartero. A noter : 5850 € de prix ont été distribués. Amateurs ou artistes confirmés, c’est l’occasion d’affûter vos talents et de remporter, pourquoi pas un des prix de l’année !.

Le concours « Pinceaux d’automne » est ouvert à tous, professionnels et amateurs. En 2023, les artistes étaient conviés à présenter un tableau sur le thème des « années folles » du temps d’Al Cartero. A noter : 5850 € de prix ont été distribués. Amateurs ou artistes confirmés, c’est l’occasion d’affûter vos talents et de remporter, pourquoi pas un des prix de l’année !

Le concours « Pinceaux d’automne » est ouvert à tous, professionnels et amateurs. En 2023, les artistes étaient conviés à présenter un tableau sur le thème des « années folles » du temps d’Al Cartero. A noter : 5850 € de prix ont été distribués. Amateurs ou artistes confirmés, c’est l’occasion d’affûter vos talents et de remporter, pourquoi pas un des prix de l’année !

EUR.

Place du Bayaà Rez-de-chaussée de la mairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Béarn des Gaves