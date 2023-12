Inauguration des illuminations de Noël Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 4 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Participez à l’inauguration des lumières de Noël de la place du Bayaà !

Vous pourrez également profiter de ce moment magique pour découvrir les animations illuminées dans les vitrines de la petite cité du sel accessible à toute heure :

Le village enchanté (terrasse de l’Oustau du Saleys )

L’atelier du Père Noël et l’atelier des lutins (salle de la Mude, en face du Musée du sel et des traditions béarnaises)

La cuisine de la Mère Noël (Maison Bourg, à proximité du Musée du sel et des traditions béarnaises)

La forêt enchantée (14 Rue Élysée Coustère)

Que Noël commence !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take part in the inauguration of the Place du Bayaà Christmas lights!

You can also take advantage of this magical moment to discover the illuminated animations in the shop windows of the little salt town, accessible at all hours:

The enchanted village (on the terrace of the Oustau du Saleys)

Santa’s workshop and the elves’ workshop (salle de la Mude, opposite the Musée du sel et des traditions béarnaises)

La cuisine de la Mère Noël (Maison Bourg, near the Musée du sel et des traditions béarnaises)

The Enchanted Forest (14 Rue Élysée Coustère)

Let Christmas begin!

Participe en la inauguración de las luces de Navidad de la plaza de Bayaà

También puede aprovechar este momento mágico para descubrir los escaparates iluminados de la pequeña ciudad de la sal, abiertos a todas horas:

El pueblo encantado (en la terraza del Oustau du Saleys)

El taller de Papá Noel y de los duendes (sala de la Mude, frente al Museo de la sal y de las tradiciones bearnesas)

La cuisine de la Mère Noël (Maison Bourg, cerca del Musée du sel et des traditions béarnaises)

El Bosque Encantado (14 Rue Élysée Coustère)

¡Que empiece la Navidad!

Nehmen Sie an der Einweihung der Weihnachtsbeleuchtung auf der Place du Bayaà teil!

Sie können diesen magischen Moment auch nutzen, um die beleuchteten Animationen in den Schaufenstern der kleinen Salzstadt zu entdecken, die zu jeder Stunde zugänglich ist:

Das verzauberte Dorf (Terrasse des Oustau du Saleys )

Die Werkstatt des Weihnachtsmanns und die Werkstatt der Wichtel (Salle de la Mude, gegenüber dem Museum des Salzes und der Traditionen der Béarnaise)

Die Küche der Weihnachtsfrau (Maison Bourg, in der Nähe des Musée du sel et des traditions béarnaises)

Der verzauberte Wald (14 Rue Élysée Coustère)

Lasst Weihnachten beginnen!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Béarn des Gaves