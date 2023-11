Festival des solidarités Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 23 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du festival des Solidarités, un programme riche et solidaire vous a été concocté :

9h – 12h : Dans le cadre du marché de Salies-de-Béarn, Salies Festisol vous propose une expo itinérante sur le thème de la Sécurité sociale de l’alimentation animée par les bénévoles de l’association Terre de Liens. L’objectif est d’éveiller les consciences sur une nouvelle forme de solidarité en France. Animation d’une soupe populaire par le collectif Roue Libre (place du Bayaà).

20h : soirée débat animée par le Savoir-Partagé sur le thème de la sécurité sociale alimentaire avec la présence d’un porteur de parole du MODEF des Landes (2 Avenue Al Cartero)..

Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival des Solidarités, a rich program of solidarity has been put together for you:

9am – 12pm: At the Salies-de-Béarn market, Salies Festisol presents a travelling exhibition on the theme of Social Security for Food, hosted by volunteers from the Terre de Liens association. The aim is to raise awareness of a new form of solidarity in France. Soup kitchen hosted by the Roue Libre collective (place du Bayaà).

8pm: evening debate hosted by Savoir-Partagé on the theme of social food security, with a spokesperson from the Landes MODEF (2 Avenue Al Cartero).

En el marco del Festival des Solidarités, se ha preparado para usted un rico programa solidario:

9.00 h – 12.00 h: En el mercado de Salies-de-Béarn, Salies Festisol organiza una exposición itinerante sobre el tema de la seguridad social alimentaria, animada por voluntarios de la asociación Terre de Liens. El objetivo es dar a conocer una nueva forma de solidaridad en Francia. Un comedor social gestionado por el colectivo Roue Libre (plaza de Bayaà).

20.00 h: debate nocturno organizado por Savoir-Partagé sobre el tema de la seguridad alimentaria social, con un portavoz del MODEF de las Landas (2 Avenue Al Cartero).

Im Rahmen des Festivals der Solidarität wurde ein reichhaltiges und solidarisches Programm für Sie zusammengestellt:

9h – 12h: Im Rahmen des Marktes von Salies-de-Béarn bietet Ihnen Salies Festisol eine Wanderausstellung zum Thema « Soziale Sicherheit von Lebensmitteln » an, die von Freiwilligen des Vereins Terre de Liens betreut wird. Ziel ist es, das Bewusstsein für eine neue Form der Solidarität in Frankreich zu wecken. Veranstaltung einer Suppenküche durch das Kollektiv Roue Libre (Place du Bayaà).

20 Uhr: Von Savoir-Partagé moderierter Diskussionsabend zum Thema soziale Nahrungsmittelsicherheit mit Anwesenheit eines Wortführers des MODEF des Landes (2 Avenue Al Cartero).

