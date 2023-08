Les Grands Espaces Hors Champ Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 7 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Visite filmique du village mixte. On commémore les 15 ans de l’arrivée du virus Kemma qui a séparé hommes et femmes. Le monde a dû s’adapter : l’hétérosexualité et la mixité sont interdites, les villes sont coupées en deux avec un côté homme et un côté femme. Mais au sein de Salies, un quartier test fait figure d’exception : ici a été aménagé le seul espace mixte de France. Une équipe de chercheurs

vous proposent de venir le visiter. L’occasion de redécouvrir les joies de la mixité, en l’observant

directement mais aussi par le biais de projections de films amateurs qui nous permettent de redécouvrir notre vie d’avant Kemma.

Bistrot sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A film tour of the mixed village. This is the 15th anniversary of the arrival of the Kemma virus, which separated men and women. The world has had to adapt: heterosexuality and co-education are forbidden, and towns are split in two, with one side for men and the other for women. But in the heart of Salies, a test area is the exception: the only mixed-use space in France. A team of researchers

invite you to visit it. It’s an opportunity to rediscover the joys of co-education, both directly

but also through the projection of amateur films that allow us to rediscover our life before Kemma.

Bistro on site.

Recorrido cinematográfico por el pueblo mixto. Se conmemoran 15 años de la llegada del virus Kemma, que separó a hombres y mujeres. El mundo ha tenido que adaptarse: la heterosexualidad y la coeducación están prohibidas, y las ciudades se dividen en dos, con un lado para hombres y otro para mujeres. Pero en Salies, una zona de pruebas es la excepción: aquí se ha creado el único espacio de uso mixto de Francia. Un equipo de investigadores

le invita a visitarlo. Es una oportunidad para redescubrir las alegrías de la coeducación, a través de la observación directa

pero también a través de la proyección de películas de aficionados que nos permiten redescubrir nuestra vida antes de Kemma.

Bistro in situ.

Filmischer Rundgang durch das gemischte Dorf. Es wird der 15. Jahrestag der Ankunft des Kemma-Virus begangen, der Männer und Frauen trennte. Die Welt musste sich anpassen: Heterosexualität und gemischte Gesellschaften sind verboten, die Städte sind in zwei Hälften geteilt, mit einer männlichen und einer weiblichen Seite. Innerhalb von Salies gibt es jedoch ein Testviertel, das eine Ausnahme darstellt: Hier wurde der einzige gemischte Raum in Frankreich eingerichtet. Ein Team von Forschern

bietet Ihnen an, ihn zu besuchen. Eine Gelegenheit, die Freuden der Mischung wiederzuentdecken, indem man sie beobachtet

direkt, aber auch durch die Vorführung von Amateurfilmen, die es uns ermöglichen, unser Leben vor Kemma wiederzuentdecken.

Bistro vor Ort.

