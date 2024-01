Les Métiers d’Antan Place du Bayaà et rues du vieux Salies Salies-de-Béarn, jeudi 15 août 2024.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

Pour l’édition 2023, près de 60 artisans-artistes vous ont présenter leur savoir-faire: potier, fileuse, luthier, maréchal-ferrant, forgeron, boulanger et bien d’autres. Cette année encore, ce sera l’occasion pour les jeunes générations et les moins jeunes de découvrir ou de redécouvrir ces métiers à travers les animations et les démonstrations que vous proposent ces passionnés tout au long de la journée. A noter dans les agendas !

Place du Bayaà et rues du vieux Salies

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Béarn des Gaves