Les Métiers d’Antan Place du Bayaà et rues du vieux Salies Salies-de-Béarn, 15 août 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Pendant cette journée, les artisans présentent devant le public leur savoir-faire: potier, fileuse, luthier, maréchal ferrant, forgeron, boulanger et bien d’autres. C’est l’occasion pour les jeunes générations et les moins jeunes de découvrir ou de redécouvrir des métiers anciens..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 19:00:00. .

Place du Bayaà et rues du vieux Salies

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the day, craftspeople showcase their skills to the public: potters, spinners, violin makers, blacksmiths, bakers and many others. It’s a chance for young and old alike to discover or rediscover old trades.

Durante el día, los artesanos muestran sus habilidades al público: alfareros, hilanderos, fabricantes de violines, herreros, panaderos y muchos otros. Es una oportunidad para que jóvenes y mayores descubran o redescubran antiguos oficios.

An diesem Tag stellen Handwerker ihr Können der Öffentlichkeit vor: Töpfer, Spinner, Geigenbauer, Hufschmiede, Schmiede, Bäcker und viele andere. Es ist eine Gelegenheit für junge und ältere Generationen, alte Berufe zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Béarn des Gaves