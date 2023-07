Repas Républicain Place du Bassin Neuf Vinsobres, 13 juillet 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

Apéritif offert, soupe au Pistou, grillades, fromages, dessert, Vin à discrétion. Inscriptions avant le 09/07 à la boulangerie et à l’épicerie. APPORTEZ VOS COUVERTS. Ambiance musicale et bal..

2023-07-13 20:00:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place du Bassin Neuf

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Complimentary aperitif, Pistou soup, grilled meats, cheese, dessert and wine. Registration before 09/07 at the bakery and grocery store. BRING YOUR OWN CUTLERY. Musical atmosphere and dance.

Aperitivo de cortesía, sopa Pistou, carnes a la brasa, queso, postre y vino. Inscripción antes del 09/07 en la panadería y tienda de comestibles. TRAIGA SUS PROPIOS CUBIERTOS. Ambiente musical y baile.

Kostenloser Aperitif, Pistou-Suppe, Gegrilltes, Käse, Dessert, Wein à discrétion. Anmeldung vor dem 09/07 in der Bäckerei und im Lebensmittelgeschäft. BRINGEN SIE IHR BESTECK MIT. Musikalische Umrahmung und Tanz.

