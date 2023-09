Des guides costumés vous font découvrir l’histoire des bâtiments Place du Bain Romain Plombières-les-Bains Catégories d’Évènement: Plombières-les-Bains

Vosges Des guides costumés vous font découvrir l’histoire des bâtiments Place du Bain Romain Plombières-les-Bains, 16 septembre 2023, Plombières-les-Bains. Des guides costumés vous font découvrir l’histoire des bâtiments 16 et 17 septembre Place du Bain Romain Découverte guidée des bâtiments historiques : église, Place du Bain Romain, proposée par la Société d’Art et d’Histoire. Place du Bain Romain Place du Bain Romain, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Au centre de la place se situait l’ancienne piscine romaine, dont seuls les gradins gallo-romains ont été conservés dans l’actuelle salle de repos du Bain Romain. Le Bain Romain, reconstruit pour la quatrième fois en 1937, en occupe l’emplacement. Presque totalement enterré, sa couverture est masquée par un gazon et des dalles de verre. Au-dessus, un soldat romain rappelle le passé illustre de Plombières. La plus ancienne des maisons borde la place du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

