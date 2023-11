Marché de Noël Place du 8ème Cuirassier Écueillé, 10 décembre 2023, Écueillé.

Écueillé,Indre

Marché de Noël au coeur du bourg d’Ecueillé..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place du 8ème Cuirassier

Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market in the heart of the village of Ecueillé.

Mercado de Navidad en el corazón del pueblo de Ecueillé.

Weihnachtsmarkt im Herzen des Marktfleckens von Ecueillé.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY