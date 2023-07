Après la conquête, circuit 2 Place du 8 septembre Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Visite guidée. En 1674, Louis XIV s’empare de Besançon qui obtient le statut de capitale provinciale..

Place du 8 septembre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Guided tour. In 1674, Louis XIV took possession of Besançon which obtained the status of provincial capital.

Visita guiada. En 1674, Luis XIV tomó posesión de Besançon, que se convirtió en capital de provincia.

Geführte Besichtigung. Im Jahr 1674 eroberte Ludwig XIV. Besançon, das den Status einer Provinzhauptstadt erhielt.

