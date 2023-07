Visite guidée de l’église Saint-Pierre place du 8 septembre Besançon, 3 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Construite entre 1782 et 1786 l’église Saint-Pierre a remplacé des édifices plus anciens dont l’origine remonterait au IVe..

place du 8 septembre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Built between 1782 and 1786, St Peter’s Church replaced older buildings dating back to the 4th century.

Construida entre 1782 y 1786, la iglesia de San Pedro sustituyó a edificios más antiguos que databan del siglo IV.

Die Kirche Saint-Pierre wurde zwischen 1782 und 1786 erbaut und ersetzte ältere Gebäude, deren Ursprung auf das 4.

