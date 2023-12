Le père Noël est un rocker Place du 8 Mai Vendays-Montalivet, 1 décembre 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Petite restauration sur place – À partir de 19h, concert caritatif : La Band’à Pépette – Jean-Michel Bertet Trio – Forever Young – Médoc Blues Band – The Goofy’s – Surf Music Band – Collecte de jouets neufs – Distribution par les Restos du coeur.

Place du 8 Mai Salle polyvalente

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Light refreshments on site – From 7pm, charity concert: La Band’à Pépette – Jean-Michel Bertet Trio – Forever Young – Médoc Blues Band – The Goofy’s – Surf Music Band – Collection of new toys – Distribution by Restos du coeur

Refrigerio ligero in situ – A partir de las 19.00 h, concierto benéfico: La Band’à Pépette – Jean-Michel Bertet Trio – Forever Young – Médoc Blues Band – The Goofy’s – Surf Music Band – Recogida de juguetes nuevos – Distribución a cargo de Restos du coeur

Kleine Speisen und Getränke vor Ort – Ab 19 Uhr, Benefizkonzert: La Band’à Pépette – Jean-Michel Bertet Trio – Forever Young – Médoc Blues Band – The Goofy’s – Surf Music Band – Sammeln von neuem Spielzeug – Verteilung durch die Restos du coeur

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Vendays-Montalivet