Vide grenier et bourse toutes collections Place du 8 Mai Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Vide grenier et bourse toutes collections Place du 8 Mai Vendays-Montalivet, 18 novembre 2023, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Avec l’association Los Recataires

Emplacement des stands reversés au profit du Téléthon.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Place du 8 Mai Salle polyvalente

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the Los Recataires association

Stall locations donated to the Telethon Con la asociación Los Recataires

Puestos donados al Teletón Mit dem Verein Los Recataires

Platzierung der Stände, die an den Telethon gespendet werden Mise à jour le 2023-10-31 par OT Vendays-Montalivet Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Autres Lieu Place du 8 Mai Adresse Place du 8 Mai Salle polyvalente Ville Vendays-Montalivet Departement Gironde Lieu Ville Place du 8 Mai Vendays-Montalivet latitude longitude 45.3569389;-1.061774

Place du 8 Mai Vendays-Montalivet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendays-montalivet/