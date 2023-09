Vide-dressing organisé par le Club Espadon Motonautique Place du 8 Mai Vendays-Montalivet, 21 octobre 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Après une saison bien remplie, je trie mon dressing, je donne une seconde vie à mes vêtements. Venez dégoter des perles rares afin de renouveler votre garde-robe (homme, femme, enfant, accessoires).

Un grand moment de plaisir et de partage, à consommer sans modération. Samedi tout est permis !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Place du 8 Mai Salle polyvalente

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a busy season, I sort through my wardrobe and give my clothes a second life. Come and find rare gems to renew your wardrobe (men’s, women’s, children’s, accessories).

A great moment of pleasure and sharing, to be enjoyed without moderation. Saturday, anything goes!

Después de una temporada ajetreada, ordeno mi armario y doy una segunda vida a mi ropa. Ven a recoger algunas joyas raras para actualizar tu guardarropa (hombre, mujer, niños, accesorios).

Es una buena manera de compartir y disfrutar, sin moderación. El sábado, ¡todo vale!

Nach einer anstrengenden Saison sortiere ich meinen Kleiderschrank aus und gebe meinen Kleidungsstücken ein zweites Leben. Kommen Sie und finden Sie seltene Perlen, um Ihre Garderobe (Herren, Damen, Kinder, Accessoires) zu erneuern.

Ein großer Moment des Vergnügens und des Teilens, den Sie ohne Mäßigung genießen können. Am Samstag ist alles erlaubt!

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Vendays-Montalivet