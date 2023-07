Festival Rock Collectif Truc Place du 8 mai Vendays-Montalivet, 17 août 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Association Rue Mont’Art – Ouverture du festival et concert Rock par le collectif Truc.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Place du 8 mai

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Association Rue Mont’Art – Festival opening and Rock concert by the Truc collective

Asociación Rue Mont’Art – Inauguración del festival y concierto de Rock del colectivo Truc

Association Rue Mont’Art – Eröffnung des Festivals und Rockkonzert des Kollektivs Truc

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Vendays-Montalivet