Bourse aux minéraux, fossiles et artisanat + vide grenier Place du 8 mai Vendays-Montalivet, 13 juillet 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Bourse aux minéraux, fossiles et artisanat + vide grenier organisé par Lesparre lutte contre le cancer et Los Recataires – Bénéfices reversés à l’Institut Bergonié.

2023-07-13 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

Place du 8 mai Salle polyvalente

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mineral, fossil and craft fair + garage sale organized by Lesparre lutte contre le cancer and Los Recataires – Proceeds donated to Institut Bergonié

Feria de minerales, fósiles y artesanía + venta de garaje organizada por Lesparre lutte contre le cancer y Los Recataires – Beneficios donados al Institut Bergonié

Börse für Mineralien, Fossilien und Kunsthandwerk + Flohmarkt organisiert von Lesparre lutte contre le cancer et Los Recataires – Bénéfices reversés à l’Institut Bergonié

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vendays-Montalivet