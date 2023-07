Visite apéro place du 8 mai Sainte-Sigolène, 24 août 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Visite de 45 minutes pour comprendre la construction de Sainte-Sigolène avec Daniel Brun de la société d’histoire et du canton de Ste Sigolène. Suivie d’une dégustation. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-24 10:30:00 fin : 2023-08-24 . .

place du 8 mai

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



45-minute visit to understand the construction of Sainte-Sigolène with Daniel Brun from the Société d?histoire et du canton de Ste Sigolène. Followed by a wine tasting. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Visita de 45 minutos para comprender la construcción de Sainte-Sigolène con Daniel Brun, de la Société d’histoire et du canton de Ste Sigolène. A continuación, degustación de vinos. Reserva en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

45-minütiger Rundgang zum Verständnis des Baus von Sainte-Sigolène mit Daniel Brun von der Société d’histoire et du canton de Ste Sigolène. Anschließend folgt eine Verkostung. Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron