Les vendredis festifs et Gourmands Place du 8 Mai Saint-Laurent-Médoc, 21 juillet 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Marché gourmand à partir de 18h30 avec animation musicale par Dominique Dellil.

Un menu au choix pour tous les goûts

Ouvert à tous, entre amis, en famille.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Place du 8 Mai

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market from 6:30pm with musical entertainment by Dominique Dellil.

A menu to suit all tastes

Open to all, with friends or family

Mercado gastronómico a partir de las 18.30 h, amenizado musicalmente por Dominique Dellil.

Un menú para todos los gustos

Abierto a todos, con amigos o en familia

Gourmetmarkt ab 18.30 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch Dominique Dellil.

Ein Menü nach Wahl für jeden Geschmack

Offen für alle, mit Freunden, mit der Familie

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Médoc-Vignoble