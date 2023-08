Beat Bouet Trio-Bal Hip Hopulaire- et Le MangeBal -Electro Trad- Place du 8 mai, Saint-Jean-Ligoure (87), 25 août 2023, .

Beat Bouet Trio-Bal Hip Hopulaire- et Le MangeBal -Electro Trad- Vendredi 25 août, 21h00 Place du 8 mai, Saint-Jean-Ligoure (87) 8€

Imaginez… un bal breton, métissé de rap US avec des textes engagés, ça fait rêver non ? Beat Bouet Trio chante des chansons apprises avec leurs papys, mais sur un fond hip-hop ou raggamufin. B-Key est à l’accordéon, T Burt au human beat box et Faya Gur à la voix, pour mener un bal hip-hopulaire décalé et intergénérationnel.

Le Mange Bal : Oublie tout ce que tu sais sur l’accordéon, la clarinette et les bals populaires. L’ELECTRO-TRAD FESTIVE du MANGE BAL est délicieuse sur les danses traditionnelles et très gourmande sur les DANCE-FLOOR et dans les POGOS.

Place du 8 mai, Saint-Jean-Ligoure (87) Place du 8 mai, 87260 Saint-Jean-Ligoure, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T21:00:00+02:00 – 2023-08-26T01:00:00+02:00

