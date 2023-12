Activités créatives pour les enfants Place du 8 Mai Levet, 12 janvier 2024, Levet.

Levet Cher

Début : Vendredi 2024-01-12

fin : 2024-01-12

Activités manuelles et de loisirs créatifs spécialement conçues pour les enfants à partir de 5 ans.

Lors de ces sessions activités manuelles, les enfants laisseront parler leur imagination.

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous les enfants accompagnés d’un adulte, venant de Levet ou non.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



