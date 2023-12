Jeux de société ouvert à tous Place du 8 Mai Levet Catégories d’Évènement: Cher

Début : Mardi 2024-01-30

fin : 2024-01-30 Les après-midi jeux de société sont ouvert à tous, adultes, seniors, en famille, entre amis ou entre voisins….

Un rendez-vous ludique deux fois par mois, autour de jeux de cartes, de réflexion, de plateaux tels que le code names, l’aventurier du rail, le 6 qui prend et tant d’autres… Animations gratuites ouvertes à tous, aux résidents de Levet ou non. EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire

