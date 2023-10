Soirée jeux de société Place du 8 Mai Levet, 20 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Commencez le week-end en toute détente en participant au jeu « vendredi tout est permis » proposé par l’espace de vie sociale de Levet..

Vendredi 2023-10-20 17:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Get your weekend off to a relaxed start by taking part in the « Vendredi tout est permis » game organized by Levet’s Espace de Vie Sociale.

Empieza bien el fin de semana participando en el juego « El viernes todo vale » organizado por el centro de vida social de Levet.

Beginnen Sie das Wochenende entspannt mit der Teilnahme an dem Spiel « Freitag alles erlaubt », das vom Espace de vie sociale in Levet angeboten wird.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES