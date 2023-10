Atelier couture – création de tote bags Place du 8 Mai Levet, 12 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Initiez-vous à la couture avec l’association loisirs créatif de Levet lors de cet atelier ouvert à tous (inscription nécessaire)..

Jeudi 2023-10-12 14:00:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Learn to sew with Levet’s loisirs créatif association at this workshop open to all (registration required).

Aprenda a coser con la asociación loisirs créatif de Levet en este taller abierto a todos (inscripción obligatoria).

Führen Sie sich in diesem offenen Workshop mit dem Verein loisirs créatif de Levet ins Nähen ein (Anmeldung erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES