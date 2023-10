Animations enfants – jeux de société Place du 8 Mai Levet, 11 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Une fois par mois, rendez-vous à l’espace de vie sociale de Levet pour une après-midi jeux de société réservée aux enfants et ados..

Mercredi 2023-10-11 14:30:00 fin : 2023-10-11 . EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Once a month, Levet’s Espace de Vie Sociale hosts an afternoon of board games for children and teenagers.

Una vez al mes, el Espace de Vie Sociale de Levet organiza una tarde de juegos de mesa para niños y adolescentes.

Einmal im Monat findet im Espace de vie sociale in Levet ein Brettspielnachmittag für Kinder und Jugendliche statt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES