Café des parents à l’espace de vie sociale de Levet Place du 8 Mai Levet, 10 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Depuis la réouverture de l’espace de vie sociale de Levet, Tiffany, votre nouvelle animatrice, proposera le « café des parents », un moment d’échange sur des thématiques d’éducation actuelles..

Mardi 2023-10-10 17:00:00 fin : 2023-10-10 . EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Since the reopening of the Espace de Vie Sociale in Levet, Tiffany, your new activity coordinator, has been offering the « Café des Parents », an opportunity to discuss current educational issues.

Desde la reapertura del Espace de Vie Sociale de Levet, Tiffany, su nueva responsable de actividades, ofrecerá un « café de padres », un momento para debatir sobre temas educativos de actualidad.

Seit der Wiedereröffnung des Raums für soziales Leben in Levet wird Tiffany, Ihre neue Betreuerin, das « Elterncafé » anbieten, einen Moment des Austauschs über aktuelle Erziehungsthemen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES