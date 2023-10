Activités créatives pour les enfants Place du 8 Mai Levet, 4 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Activités manuelles et de loisirs créatifs spécialement conçues pour les enfants à partir de 3 ans..

Mercredi 2023-10-04 09:00:00 fin : 2023-10-04 . EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



Handicrafts and creative leisure activities specially designed for children aged 3 and over.

Manualidades y actividades de ocio creativo especialmente diseñadas para niños a partir de 3 años.

Bastel- und Hobbyaktivitäten, die speziell für Kinder ab 3 Jahren entwickelt wurden.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES