Jeux de société ouvert à tous Place du 8 Mai Levet, 3 octobre 2023, Levet.

Levet,Cher

Les après-midi jeux de société sont ouvert à tous, adultes, seniors, en famille, entre amis ou entre voisins….

Mardi 2023-10-03 14:00:00 fin : 2023-10-03 . EUR.

Place du 8 Mai

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



The board games afternoons are open to all, adults, seniors, with family, friends or neighbors…

Las tardes de juegos de mesa están abiertas a todos, adultos, mayores, en familia, con amigos o vecinos…

Die Nachmittage mit Gesellschaftsspielen sind für alle offen, Erwachsene, Senioren, mit der Familie, Freunden oder Nachbarn…

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LIGNIERES