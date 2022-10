Cérémonie célébrant les 52 ans du décès du Général De Gaulle place du 8 mai Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Cérémonie célébrant les 52 ans du décès du Général De Gaulle place du 8 mai, 9 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Cérémonie célébrant les 52 ans du décès du Général De Gaulle Mercredi 9 novembre, 17h30 place du 8 mai

Entrée Libre

Le mercredi 9 novembre, à 17h30, aura lieu la cérémonie célébrant les 52 ans du décès du Général De Gaulle. place du 8 mai Place 8 Mai 1945 / buste du Général de Gaulle. Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 17h30: Buste du Général de Gaulle / Place du 8 mai 1945

Dépôt de gerbes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T17:30:00+01:00

2022-11-09T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu place du 8 mai Adresse Place 8 Mai 1945 / buste du Général de Gaulle. Ville Issy-les-Moulineaux lieuville place du 8 mai Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

place du 8 mai Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Cérémonie célébrant les 52 ans du décès du Général De Gaulle place du 8 mai 2022-11-09 was last modified: by Cérémonie célébrant les 52 ans du décès du Général De Gaulle place du 8 mai place du 8 mai 9 novembre 2022 Issy-les-Moulineaux place du 8 mai Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine