9ème Marché de Noël avec conte pyrotechnique ! Place du 8 mai Ingrandes, 1 décembre 2023, Ingrandes.

9ème Marché de Noël avec conte pyrotechnique ! Vendredi 1 décembre, 15h00, 15h30 Place du 8 mai Entrée libre

Le vendredi 1er décembre prochain (de 15h00 à 21h00) sera synonyme de 9ème édition pour le Marché de Noël d’Ingrandes-Sur-Vienne du Comité des Fêtes..

Le CDF avec le soutien de la Mairie vous acceuillera sur le site de la Place du 8 mai.

Ainsi, c’est prêt de 40 artisans, accompagnés d’un petit bonhomme jovail tout de rouge vêtu, qui seront attendus pour cette édition et qui seront ravis de vous faire découvrir leurs produits locaux de 15h00 à 21h00.

Buvette et restauration proposées sur place ainsi que manège et animations gratuites (balade en calèche) pour les petits… et les plus grands !.

Une nouvelle fois, en clotûre du marché, une déambulation sécurisée sera proposée jusuq’au Stade afin de pouvoir profiter d’un superbe conte féérique/feu d ‘artifice gratuit proposé par le Comité des Fêtes !

Nous vous ettendons nombreux…

Place du 8 mai ingrandes 86220 Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

