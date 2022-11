8ème Marché de Noël Place du 8 mai Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Joli marché convivial avec de superbes illuminations, de nombreux artisans et des animations gratuites pour les enfants ainsi qu’une déambulation et un feu d’artifice en clôture pour la 1ère fois ! Place du 8 mai ingrandes 86220 Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le vendredi 2 décembre prochain (de 15h00 à 21h00) sera synonyme de 8ème édition pour le Marché de Noël d’Ingrandes-Sur-Vienne.

Le Comité des Fêtes en collaboration avec la Mairie vous acceuillera sur le site de la Place du 8 mai. Ainsi, c’est prêt de 30 artisans qui seront attendus pour cette édition et qui seront ravis de vous faire découvrir leurs produits de 15h00 à 21h00. Buvette et restauration proposées sur place ainsi que manège et animations gratuites pour les enfants. Pour la première fois, en clotûre du marché, une déambulation sécurisée sera proposée dans les rues de la Commune et s’achèvera sur le site du feu d’artifice !

