Fête des Associations Place du 8 mai Châteauneuf-la-Forêt Catégories d’Évènement: Châteauneuf-la-Forêt

Haute-Vienne Fête des Associations Place du 8 mai Châteauneuf-la-Forêt, 26 août 2023, Châteauneuf-la-Forêt. Châteauneuf-la-Forêt,Haute-Vienne Fête et Découverte des associations du canton de Châteauneuf-La-Forêt

Rens : 05 55 69 30 27.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 17:00:00. .

Place du 8 mai

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fête et Découverte des associations du canton de Châteauneuf-La-Forêt

Information: 05 55 69 30 27 Festival y descubrimiento de asociaciones en el cantón de Châteauneuf-La-Forêt

Información: 05 55 69 30 27 Fest und Entdeckung der Vereine des Kantons Châteauneuf-La-Forêt

Auskunft: 05 55 69 30 27 Mise à jour le 2023-05-11 par OT Briance Combade Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-la-Forêt, Haute-Vienne Autres Lieu Place du 8 mai Adresse Place du 8 mai Ville Châteauneuf-la-Forêt Departement Haute-Vienne Lieu Ville Place du 8 mai Châteauneuf-la-Forêt

Place du 8 mai Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-la-foret/