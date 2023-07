Journée des enfants – Animation et spectacle Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet, 25 juillet 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Lézards des arts, maquilleuse, sur la Place du marché le matin à 10h30 et Jeux musicaux par Rémy Dumora et Yoan Masrevery sur la Place du 8 mai à 21h30.

2023-07-25

Place du 8 Mai 1945

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lézards des arts, make-up artist, on the Place du marché in the morning at 10:30 a.m. and musical games by Rémy Dumora and Yoan Masrevery on the Place du 8 mai at 9:30 p.m

Lézards des arts, maquilladora, en la Place du marché por la mañana a las 10.30 h. y juegos musicales a cargo de Rémy Dumora y Yoan Masrevery en la Place du 8 mai a las 21.30 h

Lézards des arts, Maskenbildnerin, auf dem Marktplatz morgens um 10.30 Uhr und Musikalische Spiele von Rémy Dumora und Yoan Masrevery auf dem Platz des 8. Mai um 21.30 Uhr

